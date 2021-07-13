Испания

Флорентино Перес прокомментировал разговор, в котором он якобы назвал Касильяса и Рауля величайшими аферистами.

Президент мадридского Реала Флорентино Перес прокомментировал слитый телефонный разговор 2006 года, в котором он якобы назвал легенд клуба Икера Касильяса и Рауля величайшими аферистами.

"Учитывая опубликованную новость в El Confidencial, в которой были опубликованы фразы, приписанные мне, я считаю, что нужно прояснить некоторые моменты.

Воспроизведенные фразы произносятся в разговорах, тайно записанных господином Хосе Антонио Абелланом, который пытался продать их в течение многих лет. Удивительно, что газета El Confidencial опубликовала их сейчас, хотя прошло столько лет.

Это отдельные фразы разговоров, вырванные из широкого контекста. Они опубликованы сейчас, и я понимаю, что это связано с моим участием в качестве одного из создателей Суперлиги.

Я передал это дело в руки своих адвокатов, которые сейчас изучают дальнейшие действия в данной ситуации", — сказано в заявлении Переса на официальном сайте Реала.

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