Іспанія

Контракт 37-річного португальця з МЮ розрахований до літа 2023 року.

Президент мадридського Атлетіко Енріке Сересо прокоментував чутки про можливе підписання нападаючого Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду.

"Ви повинні ставити мені складніші питання. На прості питання будуть прості відповіді. Ми прийшли на вечерю на початку сезону, з чудовим складом, приголомшливими гравцями та фантастичним тренером. У нас є все, що ще ми можемо бажати?", — наводить слова Сересо Goal.com.

Нагадаємо, раніше в пресі з'явилася інформація, що у поверненні Роналду до Іспанії зацікавлений головний тренер "матрацників" Дієго Сімеоне. Заради цього португалець міг піти на 30% скорочення зарплати.