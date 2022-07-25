Іспанія

Бразильський півзахисник хоче виступати за каталонців.

Артур Мело не отримує достатньої кількості ігрової практики в Ювентусі, а тому розглядає варіанти зі зміною клубу.

Як повідомляє видання Calciomercato, бразильський півзахисник виявив бажання повернутися до Барселони.

Минулого сезону Артур провів 31 матч на клубному рівні, але часто з'являвся на полі на заміну.

Зазначимо, що ще на початку сезону-2020/21 Артур перейшов до Ювентуса зі складу каталонської Барселони.

Нагадаємо, що Ювентус намагається нав’язати Артура Ромі в якості частини вартості Дзаньоло.