Іспанія

Каталонці хочуть посилити лівий фланг оборони.

Барселона розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання ш іспанський клуб націлився на захисника Сельти Хаві Галана як альтернативу Маркосу Алонсо.

Стверджується, що "синьо-грантові" готові заплатити за футболіста близько 18 мільйонів євро.

Зазначимо, що лівий захисник у минулому сезоні провів 34 поєдинки, у яких відзначився трьома результативними передачами.

Нагадаємо, що Челсі не продасть Алонсо та Аспілікуету в Барселону через Кунде.