Каталонці хочуть посилити лівий фланг оборони.
Хаві Галан, getty images
25 липня 2022, 19:41
Барселона розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання ш іспанський клуб націлився на захисника Сельти Хаві Галана як альтернативу Маркосу Алонсо.
Стверджується, що "синьо-грантові" готові заплатити за футболіста близько 18 мільйонів євро.
Зазначимо, що лівий захисник у минулому сезоні провів 34 поєдинки, у яких відзначився трьома результативними передачами.
Нагадаємо, що Челсі не продасть Алонсо та Аспілікуету в Барселону через Кунде.