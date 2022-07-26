Іспанія

Португалець не перейде до мадридців.

Президент Атлетіко Енріко Сересо не вірить у те, що Кріштіану Роналду зможе стати гравцем мадридців.

"Я не знаю, хто вигадав цю історію про Кріштіану та Атлетіко. Практично неможливо, щоб він перейшов до нас" – наводить слова Енріке Сересо COPE.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.

Нагадаємо, що Роналду вважає тен Гага сильним тренером, але хоче піти через політику Манчестер Юнайтед.