Іспанія 02 серпня 2022, 18:21 Оскар Мінгеса — гравець Сельти Захисник Барселони перейшов до іншого клубу Іспанії. оскар мінгеса, getty images 02 серпня 2022, 18:21 Центральний захисник Барселони Оскар Мінгеса став гравцем Сельти. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona) Контракт підписано до літа 2026 року. Футболіст є вихованцем каталонського клубу, зігравши за "блаугранас" всього 66 матчів, в яких відзначившися двома голами та п'ятьма результативними передачами. Раніше Сельта оголосила про підписання вихованця Реал Сосьєдаду. Люди Оскар Мінгеса Команди Барселона Сельта Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте