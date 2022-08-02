Центральний захисник Барселони Оскар Мінгеса став гравцем Сельти.

 

Контракт підписано до літа 2026 року.

Футболіст є вихованцем каталонського клубу, зігравши за "блаугранас" всього 66 матчів, в яких відзначившися двома голами та п'ятьма результативними передачами.

Раніше Сельта оголосила про підписання вихованця Реал Сосьєдаду.