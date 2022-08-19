Іспанія

Підопічні Андоні Іраоли очолили турнірну таблицю.

У матчі-відкритті другого туру Прімери Райо, який відібрав очки у Барси минулими вихідними, завітав у гості до Еспаньйола.

Перш ніж рахунок було відкрито, обидві команди отримали видалення. На 15-й хвилині гостей підвів Флоріан Лежен, який заробив 2 "гірчичники" за 2 хвилини. А через 15 хвилин Серхіо Гомес грубим фолом позбавив Еспаньйол чисельної переваги.

Граючи 10 на 10 Райо зумів знайти ключик до воріт господарів. Ісі Паласон відкрив рахунок наприкінці першого тайму. А в середині другої сорокап'ятихвилинки Пате Сісс подвоїв перевагу своєї команди, завершивши ідеальну позиційну атаку.

Перемога допомогла Райо піднятись на вершину турнірної таблиці. Еспаньйол залишився на 13-му рядку.

У наступному турі Райо прийме вдома Мальорку, а Еспаньйол зіграє проти Реала на домашньому стадіоні.

Еспаньйол – Райо Вальєкано 0:2

Голи: Паласон, 40, Сісс, 59

Вилучення: Гомес, 30 – Лежен, 16