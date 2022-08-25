Іспанія

Угода з 28-річним іспанцем розрахована до 2026 року.

Півзахисник Еспаньйола Серхі Дардер поставив свій підпис під новим контрактом. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нова угода з 28-річним іспанцем розрахована до літа 2026 року.

✍️ El #Darderismo, una obra inacabada

💙 @SergiDarder renova fins al 𝟐𝟎𝟐𝟔#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 25, 2022

Дардер виступає за іспанський клуб з 2017 року і за цей час провів 207 поєдинків, у яких забив 18 голів та віддав 19 результативних передач.

Після двох турів Еспаньйол набрав лише одне очко за нічию з Сельтою (2:2) у першому турі іспанської Ла Ліги, а у другому була поразка від Райо Вальєкано (0:2).