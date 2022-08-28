Іспанія

Футболіст забив перший гол у сезоні.

У третьому турі іспанської Сегунди Мірандес приймав Малагу, де на правах оренди грає нападник Динамо Фран Соль.

Гості обіграли суперника з рахунком 3:1, а один із голів забив Соль. Він чудово відкрився після пасу до штрафного майданчика і пробив голкіпера. Зазначимо, що це перший гол Соля у сезоні.

Минулого сезону Фран провів 28 матчів у чемпіонаті, відзначившись 5 точними ударами.

Нагадаємо, Малага орендувала гравця до кінця сезону 22/23 із правом викупу. Контракт 30-річного Франа Соля із київським Динамо триває до 31 грудня 2023 року.