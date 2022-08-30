Іспанія

Бельгієць може переїхати у Андалусію.

Фабріціо Романо у Twitter повідомляє, що Севілья хоче підписати Аднана Янузая.

Бельгієць може стати також частковою заміною для Лукаса Окампоса, який розглядає варіант із переїздом до Аяксу.

"Нервіонці" сподіваються, що їм вдасться вже сьогодні завершити трансфер бронзового призеру чемпіонату світу-2018.

Цього літа Янузай залишив Реал Сосьєдад та став вільним агентом.

Минулого сезону він зробив лише 8 результативних дій у 44 матчах за "чурі урдін".

Нагадаємо, що андалусійці видали найгірший старт у Прімері за 41 рік.