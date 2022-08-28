Іспанія

Після трьох стартових турів "нервіонці" набрали лише одне очко.

Севілья в матчі третього туру іспанської Ла Ліги в гостях поступилася Альмерії з рахунком 1:2.

Команда Хулена Лопетегі поки що не може знайти свою гру і як наслідок набрала лише одне очко після трьох стартових турів чемпіонату Іспанії.

За інформацією Педро Мартіна, для Севільї це найгірший старт у Прімері за останній 41 рік.

Востаннє Севілья так погано стартувала в сезоні-1981/82, коли також було одне очок після трьох турів.

Свій наступний матч Севілья проведе проти Барселони. Гра відбудеться 3 вересня о 22:00 за київським часом.