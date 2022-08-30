Бельгієць може перебратися до табору "нервіонців".
Аднан Янузай, getty images
30 серпня 2022, 20:30
Севілья продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє журналіст Маттео Морретті, "нервіонці" перебувають на завершальній стадії переговорів з вінгером Аднаном Янузаєм. Гравцю залишилось пройти медогляд.
Колишній футболіст Манчестер Юнайтед залишив Реал Сосьєдад на правах вільного агента у поточне літнє трансферне вікно.
Минулого сезону бельгійський вінгер відіграв 44 матчі на клубному рівні, в яких забив п'ять голів і віддав три результативні передачі.
Нагадаємо, що серед варіантів продовження кар'єри Аднан Янузай мав і досить екзотичні варіанти.