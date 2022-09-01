Іспанія

Обамеянг висловився про нещодавнє пограбування будинку.

Нападник Барселони П'єр-Емерік Обамеянг припинив мовчання після пограбування свого будинку.

"Жорстокі боягузи увірвались у наш будинок і погрожували моїй сім’ї та дітям лише для того, щоб вкрасти речі. Вони травмували мені щелепу, але я відновлюсь у мінімальні терміни. Дякувати богу, що більше ніхто фізично не постраждав.

Відчуття того, що більше не можеш почуватись у безпеці у своєму будинку, складно зрозуміти та описати, але ми подолаємо це як сім’я і станемо сильнішими. Дякую за підтримку", — написав Обамеянг в Instagram.

Зазначимо, що один із зловмисників ударив Обамеянга прикладом по обличчю, коли той боронив дружину. У габонця діагностували перелом щелепи.