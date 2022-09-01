Україна

Українець підписав із "гірниками" довгостроковий контракт.

Шахтар оголосив про підписання Мар'яна Шведа. Про це повідомляється на офіційному сайті "гірників".

Контракт укладено на 5 років – до літа 2027 року. 25-річний півзахисник переходить до Шахтаря з бельгійського Мехелена.

Нагадаємо, Мар'ян Швед – вихованець львівських Карпат. У 2019-му слідує перехід до шотландського Селтіка, після чого півзахисник проводить плідний відрізок у бельгійському Мехелені: за 2 сезони провів 62 матчі, забив 8 м'ячів і зробив 6 асистів.

Раніше повідомлялося, що Швед відмовляється тренуватися із бельгійським клубом, через що отримав порцію критики від головного тренера команди.