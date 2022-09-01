Іспанія

Тоттенгем не був готовий платити таку суму.

Тоттенгем продовжує працювати над посиленням складу у поточне літнє трансферне вікно, проте перехід Карраско не відбудеться.

Як повідомляє журналіст Саша Тавальєрі, "шпори" намагалися домовитися про трансфер бельгійця, але Атлетіко зажадав 60 мільйонів євро, що лондонців не влаштувало.

За минулий сезон бельгієць відіграв 44 матчі, забивши шість голів та віддавши сім гольових передач.

Нагадаємо, що раніше Манчестер Юнайтед хотів підписати Феррейру Карраско, але вже придбав Антоні з Аяксу.