Іспанія

Коуч задоволений трансферною кампанією.

Головний тренер Барселони Хаві підбив підсумки літньої трансферної кампанії.

"Я думаю, що може вийти чудовий сезон. Бачу позитивні речі. Футбол і м'яч відіграють вирішальну роль. Ми боротимемося за всі трофеї.

На трансферному ринку ми працювали як команда та доклали вражаючих зусиль.

Ми задоволені тим, де зараз. Ми маємо склад, щоб боротися за трофеї. І тепер ми маємо довести це на полі", – сказав Хаві.

Нагадаємо, цього літа Барса підписала Левандовскі, Рафінью, Кунде, Кессьє, Крістенсена, Бельєріна та Маркоса Алонсо. Витрати на трансфери склали понад 150 млн євро.