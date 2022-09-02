Іспанія

Испанец присоединился к "сине-гранатовым".

Іспанський лівий захисник Маркос Алонсо приєднався до Барселони, повідомляється на офіційному сайті "блаугранас".

Алонсо перебрався до Барселони в рамках угоди по Обамеянгу. Була інформація, що Челсі заплатив за габонця 12 мільйонів євро, а у зворотному напрямку вирушив Маркос Алонсо.

31-річний іспанець підписав контракт до літа 2023 року. Також встановлено клаусулу – 50 млн євро.

Маркос перейшов до Челсі з Фіорентини у 2016 році. За 6 сезонів він зіграв 212 матчів, забив 29 голів і віддав 23 результативні передачі.

Про відхід Алонсо було відомо давно. Про це заявляв головний тренер Томас Тухель.