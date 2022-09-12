Іспанія

Підопічні Серхіо Гонсалеса поки що не можуть нічого вдіяти зі своїми суперниками у Ла Лізі.

Кадіс став командою з найгіршим стартом в іспанській Ла Лізі в історії чемпіонату. Про це повідомляє Marca.

Андалузька команда опинилася в нижній частині турнірної таблиці чемпіонату Іспанії, програвши всі п'ять перших ігор сезону, не забивши жодного голу.

Кадіс послідовно програв Реал Сосьєдаду (0:1), Осасуні (0:2), Атлетіку (0:4), Сельті (0:3) та Барселоні (0:4). Як результат нуль очок і мінус 14 голів у різниці м'ячів.

Таким "результатом" Кадіс перевершив попереднього невдаху — Расінг Сантандер, який у кампанії-1928/29 не виграв жодного із п'яти матчів, але забив два м'ячі. Також до цього списку включено Естремадуру, яка у сезоні-1996/97 не набрала очок після п'яти ігор з різницею м'ячів – мінус 13.

Свій наступний матч Кадіс проведе проти Вальядолід. Гра відбудеться 16 вересня о 22:00 за київським часом.