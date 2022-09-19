Іспанія

"Матрасники" готові надати відео, на якому видно, що у бік гравця Реала не було грубого поштовху.

Атлетіко подасть апеляцію на другу жовту картку захисника Маріо Ермосо, який був видалений з поля в мадридському дербі проти Реала (1:2) в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Marca.

"Матрасники" згодні з тим, що перша жовта картка була заслуженою, але не згодні з другою, через яку гравець буде змушений пропустити важливий матч проти Севільї, а також той факт, що це вплинуло на завершення зустрічі.

Зазначається, що Атлетіко готовий надати відео інциденту, на якому видно, що Ермосо практично не чіпає Дані Себальоса, тому в цьому епізоді не слід було давати другу жовту картку.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Атлетіко — Реал.