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Нове амплуа для ексголкіпера національної команди.

Андрій Пятов повертається до головної команди країни. Як повідомляє офіційний сайт УАФ, Пятов став амбасадором національної збірної.

"Я буду вашим найбільшим уболівальником", — сказав багаторічний капітан збірної після того, як у червні цього року зіграв проти Вірменії (3:0) у Лізі націй свій завершальний матч.

Задача Пятова - популяризувати збірну серед багатомільйонної вболівальницької аудиторії "синьо-жовтих".

Нагадаємо, вчора збірна зіграла внічию з Шотландією (0:0) і не змогла повернутися в елітний дивізіон Ліги націй.