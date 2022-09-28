Іспанія

Гравець розповів про свій трансфер.

Новачок київського Динамо Джастін Лонвейк розповів про свій перехід в український клуб.

"Динам Київ — це дійсно наступний рівень для мене. Ми з батьком розмовляли з людьми, які мешкають в Україні. Вони сказали, що в Україні безпечно і що про гравців добре дбають. Однак час від часу стикаюсь із різними заборонами.

Розумію, що це запобіжні заходи. Також я сподіваюся, що Динамо гратиме на власному стадіоні якнайшвидше. Розмовляючи з одним датським гравцем, який колись грав у Динамо, я дізнався, що вивчення мови є важливим чинником. Коли говориш цією мовою, почуваєшся як удома.

Я адаптуюся якнайшвидше, а потім хочу взяти участь у поєдинках. Сподіваюся, ми вийдемо з групи Ліги Європи або фінішуємо третіми і продовжимо виступ у Лізі конференцій навесні", — цитує гравця NOS.

Київське Динамо вже не має можливості дозаявити новачка у Лігу Європи. Але матиме можливість внести його у список гравців, якщо вийде із групи чи перейде у Лігу конференцій.