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Данський клуб задоволений трансфером футболіста до київського Динамо.

Спортивний директор Віборга Еспер Фредберг прокоментував трансфер півзахисника Джастіна Лонвейка до складу київського Динамо.

"Коли ми підписали Джастіна з Утрехта, він був неперевіреним гравцем без великої кількості матчів, але ми побачили великий потенціал, і ми планували, щоб він розвивав його разом із нами. Ми думаємо, що нам це вдалося, і Джастін був на хорошому рівні не лише у Віборзі, а й у всій Суперлізі.

Нам, звичайно, шкода втрачати талановитого гравця, але водночас ми пишаємось тим, що розвиваємо футболістів, на яких дивляться великі клуби. Ми не планували продавати когось після того, як трансферне вікно закрилося, але у нас завжди був щирий діалог з Джастіном про те, що його потрібно продати, коли з'явиться хороша можливість для нас обох.

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У цьому випадку Джастін побачив гарну нагоду, якою він дуже хотів скористатися. У фінансовому відношенні ми отримали виняткову пропозицію, і тому ми вирішили продати Джастіна негайно.

Ми знали, що якогось моменту відбудеться його продаж, і тому ми намагалися підготувати для нього заміну. Джастін залишив фантастичний слід у Віборзі, і ми бажаємо йому всього найкращого в майбутньому", - наводить слова Фредберга прес-служба Віборга.

Раніше повідомлялося, що Динамо уклало з Лонвейком п'ятирічний контракт. За інформацією журналіста Ендрю Тодоса, сума трансферу становила два мільйони євро.