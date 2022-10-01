Мадридська команда подала фінансовий звіт за минулий сезон.
Getty Images
01 жовтня 2022, 13:41
Мадридський Реал на своєму офіційному сайті опублікував фінансовий звіт за минулий сезон, де знайшлося місця для благодійності на користь українського народу, який потерпає від агресії з боку росії.
"Особливий вплив на сезон мала акція "Все для України". Через Фонд Реал пожертвував понад мільйон євро на пом'якшення наслідків вторгнення. Цей внесок склав 1,2% від загального вкладу Cruz Roja, 25% вкладу CESAL, 30% вкладу Misiones Salesianas та 88 % вкладу Епіцентру для дітей, партнерів Фонду на місцях. Кошти призначалися як на їжу та ліки, так і на ковдри, ліжка та інші предмети першої необхідності", — йдеться у заяві "вершкових".
Загалом, у сезоні-2021/22 було реалізовано 464 соціально-спортивні проекти у 71 країні, 144 з яких в Іспанії.
Нагадаємо, у мадридському Реалі виступає український голкіпер Андрій Лунін, який цього сезону на полі ще не з'являвся.