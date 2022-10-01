Іспанія

Мадридська команда подала фінансовий звіт за минулий сезон.

Мадридський Реал на своєму офіційному сайті опублікував фінансовий звіт за минулий сезон, де знайшлося місця для благодійності на користь українського народу, який потерпає від агресії з боку росії.

"Особливий вплив на сезон мала акція "Все для України". Через Фонд Реал пожертвував понад мільйон євро на пом'якшення наслідків вторгнення. Цей внесок склав 1,2% від загального вкладу Cruz Roja, 25% вкладу CESAL, 30% вкладу Misiones Salesianas та 88 % вкладу Епіцентру для дітей, партнерів Фонду на місцях. Кошти призначалися як на їжу та ліки, так і на ковдри, ліжка та інші предмети першої необхідності", — йдеться у заяві "вершкових".

Загалом, у сезоні-2021/22 було реалізовано 464 соціально-спортивні проекти у 71 країні, 144 з яких в Іспанії.

Нагадаємо, у мадридському Реалі виступає український голкіпер Андрій Лунін, який цього сезону на полі ще не з'являвся.