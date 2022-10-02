Іспанія

Прихильники Прімери побачили справжнє видовище.

У Жироні у рамках сьомого туру чемпіонату Іспанії відбувся поки найрезультативніший поєдинок нинішнього сезону у Ла Лізі. Жирона та Реал Сосьєдад на двох забили 8 м'ячів, при тому перевага у рахунку по ходу гри переходила від команди до команди.

Баски по фінальному свистку закріпилися на шостому місці, яке дає право участі у Лізі Конференцій. Каталонці у свою чергу залишаються у нижній частині таблиці, а саме на тринадцятій сходинці.

Жирона — Реал Сосьєдад — 3:5

Голи: Рікельме, 23, Мартінес, 27, Кастельянос, 48 — Серлот, 8, 42, Мендес, 66, Зубіменді, 71, Кубо, 85

Жирона: Хуан Карлос — Мартінес (Коуто, 80), Буено, Бернарду, Хуанпе (В. Фернандес, 76), Гутьєррес — Ромеу, Гарсія (Урена, 80), Рікельме — Вальєхо (Янгель Еррера, 54), Кастельянос

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Сола, 55), Елустондо (Гевара, 83), Пачеко, Муньйос — Мендес, Зубіменді, Меріко, Давід Сільва (Туррьєнтес, 83) — Кубо (Наварро, 89), Серлот (Ріко, 89)

Попередження: Ромеу, 57, Гутьєррес, 65, Кастельянос, 90+4 — Меріно, 87.

Недільну програму сьомого туру Ла Ліги пудсумує матч між Реалом та Осасуною, в якому ворота "галактікос" із перших хвилин захищатиме українець Андрій Лунін.