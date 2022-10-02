Іспанія

Доля зустрічі вирішилася на самому початку.

У матчі 7 туру іспанської Ла Ліги Сельта переграла Бетіс з рахунком 1:0. Єдиний м'яч на самому початку зустрічі забив Габріеаль Вейга, а через вилучення Луїса Феліпе гості більшу частину гри вимушені були провести у меншості.

Зазначимо, що колектив із Віго після гри укріпив позиції у середині таблиці, у той час як "зелено-білі" втратили шанс залишитися третіми по завершенні вихідних.

Сельта — Бетіс — 1:0

Гол: Вейга, 9

Сельта: Марчесін — Мальйо (Мінгеса, 70), Айду, Нуньєс, Галан — Вейга (Де ла Торре, 70), Арнаїс, Бельтран, Соларі (Тапія, 56) — Перес (Аспас, 75), Йорген Ларсен (Пасіенсія, 56)

Бетіс: Сілва — Монтоя (Руїбаль Гарсія, 72), Луїс Феліпе, Гонсалес, Морено — Акуку, Карвалью (Песселья, 22) — Луїс Енріке (Вілліан Жозе, 46), Каналес, Родрі (Хоакін, 72) — Іглесіас (Фекір, 46)

Попередження: Вейга, 30, Ларсен, 32, Галан, 35, Мінгеса, 90+3 — Песселья, 32, Каналес, 65, Фекір, 83

Вилучення: Луїс Феліпе, 20.

Нагадаємо, у суботу Барселона мінімально переграла Мальорку.