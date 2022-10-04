Іспанія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу 7-го туру Ла Ліги.

Сьомий тур іспанської Ла Ліги завершився матчем між Райо Вальєкано та Ельче.

Мадридська команда на своєму полі здобула вольову перемогу на останніх хвилинах матчу (2:1) і закріпилася у середині таблиці. Ельче у свою чергу перебуває на останньому місці з одним заліковим балом.

Огляд матчу:





Райо Вальєкано - Ельче 2:1

Голи: Камелло, 40, Унаі Лопес, 90+5 — Боє, 32.

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Балью, Лежен, Катена, Ф. Гарсія — Комесанья (Лопес, 63), Валентін (Кісс, 74) — Паласон, Трехо (Посо, 83), А. Гарсія (Сальві, 83) — Камельйо (Фалькао, 73)

Ельче: Бадія — Лірола, Паласіос, Фернандес, Гонсалес (Роко, 72), Клерк — Гуті, Гумбау, Кіна (Мілья, 56) — Боє (Тете Моренте, 83), Марті (Понсе, 73)

Попередження: Трехо, 32 — Гонсалес, 23, Кіна, 47, Бадія, 65, Боє, 69, Лірола, 81, Понсе, 83, Тете Моренте, 89, Клерк, 90+1.