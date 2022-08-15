Іспанія

23-річний іспанець продовжить набиратись досвіду в іншому клубі.

Ельче на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із півзахисником Барселони Алексом Кольядо.

Орендна угода з 23-річним іспанцем розрахована до літа 2023 року. До договору не включено опцію викупу футболіста, а "блаугранас" платитимуть 50% зарплати.

Зазначимо, що Кольядо провів у складі Барселони лише два матчі.

Минулого сезону Кольядо провів у складі Гранади на правах оренди. На його рахунку 17 матчів, у яких він забив два м'ячі та віддав один асист.