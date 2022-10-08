Іспанія

Команди розділили очки.

У матчі восьмого туру чемпіонату Іспанії Севілья на рідному Рамон Санчес Пісхуан розписала нічию з Атлетіком з Більбао — 1:1. Таким чином Хорхе Сампаолі розпочав своє друге пришестя до Севільї з одного набраного пункту.

Андалусійці продовжують перебувати поблизу зони вильоту — наразі вони сімнадцяті у турнірній таблиці. Баски у свою чергу залишилися третіми, хоча обігнати їх вже невдовзі може Бетіс, який у неділю о 15:00 зіграє проти Вальядоліда.

Севілья — Атлетік Більбао — 1:1

Голи: О. Торрес, 4 — Весга, 73

Севілья: Дмітрович — Монтієль, Ньянзу (Кармона, 56), Маркан, Теллес (Делейні, 71) — Хордан (Акунья, 56), Гудель, О. Торрес — Папу Гомес, Дольберг (Ен-Несірі, 61), Іско (Ламела, 61)

Атлетік Більбао: Сімон — де Маркос, Є. Альварес, Мартінес, Іньїго Лекуе — Сансет (Капа, 56), Д. Гарсія (Весга, 56), Вільямс, Муньяїн, Беренгер (Р. Гарсія, 73) — Вільямс (Морсільйо, 88)

Попередження: Іско, 38, Теллес, 39, Кармона, 59, Акунья, 73

Вилучення: Еррера, 90+4.

У завершальному матчі суботньої програми іспанської Ла Ліги Реал гратиме проти Хетафе. Ворота "галактікос" у третьому матчі поспіль захищатиме наш співвітчизник Андрій Лунін.