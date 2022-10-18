Іспанія

Каталонці очікували іншого для свого гравця.

Барселона може припинити оренду півзахисника Ніко Гонсалеса у Валенсії в січні, повідомляє авторитетне видання Sport.

Каталонці незадоволені ігровим часом півзахисника на Местальї і можуть достроково розірвати угоду та відправити його в інший європейський клуб.

Зазначимо, що цього сезону 20-річний футболіст відіграв вісім матчів (321 хвилина), у яких відзначився забитим голом.

Нагадаємо, раніше стало відомо Барселона хотіла підписати захисника Валенсії на правах вільного агента.