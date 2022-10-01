Іспанія

Хосе Гайя міг змінити клубну прописку наступного літа.

Захисник Валенсії Хосе Гайя міг продовжити кар'єру у складі Барселони. Про це повідомляє Sport.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного іспанця була зацікавлена Барселона, яка хотіла підписати футболіста на правах вільного агента наступного літа.

Однак наголошується, що Гайя ухвалив рішення продовжити свій контракт із Валенсією, який розрахований до літа 2023 року.

Переговори про нову угоду йдуть плідно і можуть бути завершені протягом кількох тижнів.

Раніше повідомлялося, що Гайя разом з українцем Олександром Зінченком потрапили до списку топ-10 найдорожчих лівих захисників світу.