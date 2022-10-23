Іспанія

Прикра подія для найкращого молодого гравця минулого сезону.

В одинадцятому турі іспанської Ла Ліги Барселона на рідному Камп Ноу приймає Атлетік із Більбао. Після першого тайму рахунок 3:0 на користь каталонського гранду.

Втім, такі приємні звістки для каталонців затьмарилися травмою 18-річного вундеркінда Гаві, який на тижні отримав нагороди Копа Трофі та Golden Boy як найкращий молодий гравець року.

На 27 хвилині, вже за рахунку 3:0, відбулося зіткнення Гаві з баском Дані Гарсією, який вийшов на поле на заміну по ходу зустрічі. Головний тренер Барселони Хаві одразу висловив своє невдоволення тим, що гравець гостей не отримав за своє порушення жодного покарання.

18-річний футболіст зміг залишитися на полі, проте ненадовго. Вже на 32 хвилині його замінив Фран Кесс'є.



