ДО вашої уваги — найкращі моменти поєдинку іспанської Ла Ліги.
Фаті та Гаві, Getty Images
21 жовтня 2022, 08:44
У матчі десятого туру іспанської Ла Ліги Барселона на власному полі розгромила Вільярреал — 3:0. Доля зустрічі була вирішена ще у першому таймі — Роберт Левандовські оформив дубль, Фаті відзначився красивим голом п'ятою.
Після гри підопічні Хаві закріпилися на другій сходинці у таблиці, тоді як "жовта субмарина" опустилася на дев'яту сходинку.
Огляд матчу:
Нагадаємо, Ла Ліга та Сегунда можуть бути призупинені з 28 жовтня.