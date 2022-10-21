Іспанія

ДО вашої уваги — найкращі моменти поєдинку іспанської Ла Ліги.

У матчі десятого туру іспанської Ла Ліги Барселона на власному полі розгромила Вільярреал — 3:0. Доля зустрічі була вирішена ще у першому таймі — Роберт Левандовські оформив дубль, Фаті відзначився красивим голом п'ятою.

Після гри підопічні Хаві закріпилися на другій сходинці у таблиці, тоді як "жовта субмарина" опустилася на дев'яту сходинку.

Огляд матчу:

Нагадаємо, Ла Ліга та Сегунда можуть бути призупинені з 28 жовтня.