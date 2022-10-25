Іспанія

Корейський форвард "шпор" потрапив на радар до "вершкових".

Нападник Тоттенгема Сон Хин Мін може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє Sport1.

За інформацією джерела, за 30-річним корейцем уважно стежить мадридський Реал, який розглядає можливість потенційного трансферу.

Також наголошується, що ініціатором переходу може стати наставник "вершкових" Карло Анчелотті.

При цьому сам футболіст незабаром має визначитися, чи залишитися йому в АПЛ чи прийняти новий виклик у своїй кар'єрі. Діючий контракт гравця зі "шпорами" розрахований до літа 2025 року.

Цього сезону Сон провів 16 матчів, у яких забив п'ять голів і віддав дві результативні передачі.