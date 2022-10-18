Англія

Вінгер "шпор" посів 11 місце у голосуванні.

Вінгер лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін посів 11 місце у підсумковому голосуванні за Золотий м'яч.

За інформацією Squawka, це був найкращий результат серед азійських гравців в історії голосування за найкращу індивідуальну нагороду для футболістів.

Нагадаємо, нагорода дісталася нападнику Реала та збірної Франції Каріму Бензема.

Друге місце посів вінгер Баварії Садіо Мане, а третє – хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне.