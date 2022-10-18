Вінгер "шпор" посів 11 місце у голосуванні.
Сон Хин Мін, Getty Images
18 жовтня 2022, 15:54
Вінгер лондонського Тоттенгема Сон Хин Мін посів 11 місце у підсумковому голосуванні за Золотий м'яч.
За інформацією Squawka, це був найкращий результат серед азійських гравців в історії голосування за найкращу індивідуальну нагороду для футболістів.
Нагадаємо, нагорода дісталася нападнику Реала та збірної Франції Каріму Бензема.
Друге місце посів вінгер Баварії Садіо Мане, а третє – хавбек Манчестер Сіті Кевін де Брюйне.