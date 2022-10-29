Іспанія

Аргентинець може повернутися до "синьо-гранатових".

Барселона розглядає різноманітні варіанти посилення складу у найближче зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, каталонський клуб збирається підписати Ліонеля Мессі в січні.

Барселона планує зробити це саме взимку через те, що влітку знов будуть діяти обмеження від Ла Ліги, через які підписання Мессі буде практично неможливим.

Зазначимо, що наразі обмеження не діють через те, що каталонський клуб активував економічний важіль.

В цьому сезоні аргентинський нападник відіграв 16 поєдинків, в яких відзначився 11 голами та 12 результативними передачами.

Нагадаємо, раніше президент Барселони Жоан Лапорта натякнув, що обговорив з Мессі повернення до каталонського клубу.