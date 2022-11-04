Іспанія

Захисник Барси розповів про реакцію гравців на несподівану новину від Жерара Піке.

Захисник Барселони Серхі Роберто прокоментував рішення Жерара Піке завершити кар'єру.

"Жерар один із моїх найкращих друзів, як у футболі, так і за межами поля. Вчора, коли ми дивилися відео, де Піке оголосив про своє рішення завершити кар'єру, ми майже всі плакали. Він добре пояснив рішення. Жерар мріяв стати не футболістом, а гравцем Барси.

Піке був ключовим футболістом як на полі, так і в роздягальні. Завжди допомагав, жартував, усміхався... Це велика втрата, і нам його не вистачатиме. Бажаю йому всього найкращого. І хочу подякувати за все, що він зробив для мене та для роздягальні", – сказав гравець Барселони.

Раніше повідомлялось, шо Жерар Піке залишає Барселону через проблеми з пресою та образу на Лапорту.