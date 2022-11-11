ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Райан Гравенберх, Свен Ботман, Браян Броббі, Арно Данджума та Доніелл Мален залишилися за бортом.

Королівський футбольний союз Нідерландів на своєму офіційному сайті оголосив остаточну заявку національної команди на майбутній чемпіонат світу 2022 року в Катарі.

У заявку голландців не потрапили такі футболісти, як воротар Фрайбурга Марко Флеккен, захисник Ньюкасла Свен Ботман, півзахисник Баварії Райан Гравенберх, нападник Аякса Брайан Броббі, Арно Данджума з Вільярреала та Доніелл Мален із Боруссії Д.

Воротарі: Джастін Бейлов (Феєнорд), Андріс Нопперт (Геренвен), Ремко Пасвеер (Аякс).

Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті, Джеремі Фрімпонг (Баєр), Дейлі Блінд, Юррієн Тімбер (обидва – Аякс), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Дензел Думфріс, Стефан де Врей (обидва – Інтер), Маттейс де Лігт (Баварія), Тірелл Маласіа (Манчестер Юнайтед).

Півзахисники: Стевен Бергейс, Стевен Бергвейн, Деві Классен, Кеннет Тайлор (всі – Аякс), Коді Гакпо, Хаві Сімонс (обидва – ПСВ), Фрєнкі де Йонг (Барселона), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (обидва – Аталанта), Ноа Ланг (Брюгге).

Нападники: Мемфіс Депай (Барселона), Вінсент Янссен (Антверпен), Люк де Йонг (ПСВ), Ваут Вегорст (Бешикташ).

Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2022 збірна Нідерландів зіграє з Сенегалом, Еквадором та Катаром.