Райан Гравенберх, Свен Ботман, Браян Броббі, Арно Данджума та Доніелл Мален залишилися за бортом.
Мемфіс Депай, Getty Images
11 листопада 2022, 13:59
Королівський футбольний союз Нідерландів на своєму офіційному сайті оголосив остаточну заявку національної команди на майбутній чемпіонат світу 2022 року в Катарі.
У заявку голландців не потрапили такі футболісти, як воротар Фрайбурга Марко Флеккен, захисник Ньюкасла Свен Ботман, півзахисник Баварії Райан Гравенберх, нападник Аякса Брайан Броббі, Арно Данджума з Вільярреала та Доніелл Мален із Боруссії Д.
Воротарі: Джастін Бейлов (Феєнорд), Андріс Нопперт (Геренвен), Ремко Пасвеер (Аякс).
Захисники: Натан Аке (Манчестер Сіті, Джеремі Фрімпонг (Баєр), Дейлі Блінд, Юррієн Тімбер (обидва – Аякс), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Дензел Думфріс, Стефан де Врей (обидва – Інтер), Маттейс де Лігт (Баварія), Тірелл Маласіа (Манчестер Юнайтед).
Півзахисники: Стевен Бергейс, Стевен Бергвейн, Деві Классен, Кеннет Тайлор (всі – Аякс), Коді Гакпо, Хаві Сімонс (обидва – ПСВ), Фрєнкі де Йонг (Барселона), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (обидва – Аталанта), Ноа Ланг (Брюгге).
Нападники: Мемфіс Депай (Барселона), Вінсент Янссен (Антверпен), Люк де Йонг (ПСВ), Ваут Вегорст (Бешикташ).
Нагадаємо, на груповому етапі ЧС-2022 збірна Нідерландів зіграє з Сенегалом, Еквадором та Катаром.