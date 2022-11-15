Мадридці хочуть позбавитись захисника.
Альваро Одріосола, getty images
15 листопада 2022, 20:59
Реал у найближчі трансферні вікна планує дещо розвантажити склад та зарплатну відомість.
Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, мадридський клуб запропонував Альваро Одріосолу Ювентусу.
Зазначимо, що іспанський захисник повернувся в Реал після оренди в Фіорентині, проте так досі й не зіграв жодного матчу.
Нагадаємо, що перед початком поточного сезону Альваро Одріосола заявив, що збирається боротися за своє місце в складі.