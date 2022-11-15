Іспанія

Мадридці хочуть позбавитись захисника.

Реал у найближчі трансферні вікна планує дещо розвантажити склад та зарплатну відомість.

Як повідомляє авторитетний журналіст Ніколо Скіра, мадридський клуб запропонував Альваро Одріосолу Ювентусу.

Зазначимо, що іспанський захисник повернувся в Реал після оренди в Фіорентині, проте так досі й не зіграв жодного матчу.

Нагадаємо, що перед початком поточного сезону Альваро Одріосола заявив, що збирається боротися за своє місце в складі.