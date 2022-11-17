Іспанія

Француз продовжує збирати індивідуальні нагороди.

На церемонії вручення премії Globe Soccer Awards відзначили найкращого гравця.

Ним став форвард Реала та збірної Франції Карім Бензема.

Також визначилися переможці в інших номінаціях: найкраща гравчиня року — Алексія Путельяс (Барселона), президент року — Флорентіно Перес, функціонер — Хосе Анхель Санчес (обидва — Реал), спортивний директор — Паоло Мальдіні та Фредерік Массара (обидва — Мілан).

Нагадаємо, що Бензема є чинним володарем Золотого м'яча.