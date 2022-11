Збірна Польщі вирушила до Катару для участі у чемпіонаті світу-2022.

Літак з гравцями національної збірної під час польоту супроводжували два американські винищувачі F-16. Відео польоту військових літаків поширилося у Twitter.

Poland's national football team were escorted by F16 planes to the southern border of Poland on their way to Qatar 😱✈️



