ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Луїса Енріке відправила в ворота супотивника три м'ячі.

Збірна Іспанії в рамках підготовки до чемпіонату світу-2022 року, що вже незабаром стартує в Катарі, обіграла Йорданію з рахунком 3:1.

Команда Луїса Енріке здобула перемогу завдяки голам Фаті, Гаві та Ніко Вільямса.

Йорданія — Іспанія 1:3

Голи: Аль-Дарадрех, 90+2 — Фаті, 13, Гаві, 56, Н. Вільямс, 84

Зазначимо, що на груповій стадії чемпіонату світу зіграє проти Німеччини, Японії та Коста-Рики.

Нагадаємо, що президент Футбольної Асоціації Іспанії привітав Де Хеа з закінченням кар'єри — голкіпер не приймав такого рішення.