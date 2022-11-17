Команда Луїса Енріке відправила в ворота супотивника три м'ячі.
Ансу Фаті, getty images
17 листопада 2022, 20:33
Збірна Іспанії в рамках підготовки до чемпіонату світу-2022 року, що вже незабаром стартує в Катарі, обіграла Йорданію з рахунком 3:1.
Команда Луїса Енріке здобула перемогу завдяки голам Фаті, Гаві та Ніко Вільямса.
Йорданія — Іспанія 1:3
Голи: Аль-Дарадрех, 90+2 — Фаті, 13, Гаві, 56, Н. Вільямс, 84
Зазначимо, що на груповій стадії чемпіонату світу зіграє проти Німеччини, Японії та Коста-Рики.
Нагадаємо, що президент Футбольної Асоціації Іспанії привітав Де Хеа з закінченням кар'єри — голкіпер не приймав такого рішення.