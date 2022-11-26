ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Легендарний ексфутболіст прогнозує велике майбутнє для зірки Баварії та збірної Німеччини.

Легенда Баварії та збірної Німеччини Лотар Маттеус в захваті від півзахисника Баварії Джамала Мусіали. Матеус вважає його наступником Лео Мессі.

"Він може стати наступним Мессі. Слідкуйте за ним. Він — чудовий гравець. Це хлопець, який на 100% зосереджений на футболі. Він дуже професійний, дуже розумний, захоплений грою. Я — його великий шанувальник з того часу, як вперше побачив", — сказав Маттеус.

Раніше німецький захисник Реала Антоніо Рюдігер заявив, що у Мусіали є все, щоб виступати за мадридців.