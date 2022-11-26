ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться огляд поєдинку мундіаля на Football.ua.

У стартовому матчі суботньої програми на чемпіонаті світу-2022 збірна Австралії здобула мінімальну перемогу над командою Тунісу. Переможним голом відзначився Мітчел Дюк — представник клубу з другого за силою дивізіону Японії.

Наразі австрійці мають 3 пункти, Туніс — 1. О 18:00 за київським часом у рамках квартету D розпочнеться матч між французями та данцями.

Відео голу та огляд матчу:

Туніс — Австралія 0:1

Гол: Дюк, 23



Туніс: Дамен — Бронн, Мерія, Талбі — Дрегер (Сассі, 46), Скірі, Лайдуні (Хазрі 67), Абді — Сліті, Джебалі, Мсакні.



Австралія: Раян — Карачич (Дегенек, 75), Суттар, Роулз, Бегич — Ірвін, Муй, Макгрі (Хрустич, 63) — Лекі (Баккус, 83), Дюк (Макларен, 63), Гудвін (Мабіл, 84).



Попередження: Лайдуні, Абді, Сассі.