ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда з африканського континенту другий раз в історії зіграє в 1/8 фіналу мундіаля.

У рамках заключного, третього туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Канади у Досі приймала Марокко. Збірна Канади перед цим матчем вже не мала жодних шансів поборотись за вихід у раунд плей-оф. Проте збірна Марокко як раз і розраховувала, що, перемогши, зможе зробити історичний крок уперед на мундіалях. Але що було точно зрозуміло ще до фінального свистка — Канада бажає з високо піднятою головою відправитись додому.

Активно розпочала поєдинок команда Реграгі. Створивши декілька моментів за дві хвилини, Марокко забило вже на четвертій. І тут мала місце помилка воротаря Мілана Боряна. Захисник зіграв на кіпера, але той задалеко відпустив м'яч від себе. Лідер номінальних гостей Зієш перехопив м'яч та з легкістю перекинув воротаря, вразивши вже порожні ворота — 0:1.

Канада намагалась створити проблеми супернику після того, як пропустила цей гол. На 15 хвилині Кайл Ларін віддав передачу на Тейджона Б'юкенена, той пробив сильно з меж штрафного майданчика, але його м'яч не влетів під ліву стійку, як він задумував, а пролетів вище.

Марокко знову повернуло собі ініціативу. На 22 міг оформлювати дубль Зієш, але на цей момент захист зіграв уважно за заблокував його удар. Проте не довго вони пишались злагодженими діями у штрафному. Буквально за хвилину Ашраф Хакімі закинув "круглого" за спини захисникам точно у напрямку Юссефа Ен-Несірі. Форвард увірвався у штрафний майданчик та пробив у ближній кут. Борян мав шанси врятувати, але не зробив це — рахунок став 0:2.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Впіймавши ритм, Марокко все більше почало навісати на ворота кандців. Так, їм були потрібні голи, і чим більше їх було б забито, тим більше вони мали б шансів на плей-оф. Проте іноді фулбеки збірної Марокко грали занадто високо, даючи шанси канадцям контратакувати. Тобто грали у футбол та давали грати супернику.

І Канада одним з таких шансів скористалась. Сем Адекугбе пройшов флангом, отримав точну передачу на загострення від Б'юкенена, зробив простріл у штрафний майданчик, який прервав центрбек гостей Наєф Агерд. Від його ноги м'яч влетів у лівий нижній кут Буну — воротар не зміг завадити автоголу.

У другому таймі темп гри не спадав. Моменти створювали обидва колективи, при цьому Канада десь виглядала навіть гостріше суперника. На 72 хвилині багаторічний лідер центру поля збірної Канади Атіба Гатчінсон мав чудову нагоду зрівняти рахунок. Ну все він зробив вірно: вистрибнув вище усіх, класно вдарив, але Буну врятувала поперечина. І не дарма кажуть, що поперечина — товарищ голкіпера.

А як не забив Алістер Джонстон? Знає тільки він сам. Він мав стопроцентну можливість, впіймавши м'яч у штрафному, пробив головою, але якась африканська магія відправила його вище воріт. Хоча забити було легше, аніж схибити.

Збірна Марокко вийшла у плей-оф раунд чемпіонату світу-2022. І це другий раз у своїй історії.

Канада — Марокко 1:2

Голи: Агерд (АГ), 40 — Зієш, 4, Ен-Несірі, 23

Канада: Борян — Джонстон, Віторія, Міллер, Адекугбе (Коне, 60) — Девіс, Осоріо (Лар'ї), Кає (Гатчінсон, 60), Б'юкенен, Гойлетт (Возерспун, 76), Ларін (Девід, 60).

Марокко: Буну — Мазрауї, Саїсс, Агерд, Хакімі (Жабран, 85) — Амрабат, Сабірі (Амалла, 65), Унахі (Ель-Ямік, 77), Буфаль (Абухлаль, 65), Зієш (Хамдалла, 76) — Ен Несірі.

Попередження: Адекугбе, Осоріо, Гойлетт, Віторія.