ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

А також згадав чемпіонат світу 1998 року, де збірна Данії дійшла до четвертьфіналу.

- Томасе, ваш прогноз на супербитву Уругвай – Гана?

- Уругвай не вражає на цьому Мундіалі. Гадаю, буде нічия. Рахунок? Не знаю, але мені здається, що буде нічия.

Якщо поставити на нічийний рахунок, як радить Томас, то коефіціент на цю подію – 3.7

- Ви грали на двух чемпіонатах світу. Данія могла обіграти Бразилію у чвертьфіналі ЧС-1998. Чого не вистачило?

- Ох .... Там був такий вдалий початок. Друга хвилина, Мартін Йоргенсен засмучує Таффарела. Але Бразилія це, хлопці, не Нігерія. Тут одного вдалого старту замало. У матчах з такими суперниками як Бразилія не можна припускатися помилок, тому що вони жорстоко караються. Потрібно бути гранично сконцентрованим у кожному епізоді, а ми вплуталися у перестрілку. І вони перестріляли нас по голах 3:2, хоча все могло скластися і на нашу користь, реалізуй ми свої моменти.

- Чи згодні, що ЧС-1998 останній чемпіонат романтичного футболу? З того часу футбол ставав все більш прагматичним.

– Якщо говорити про романтичний футбол, то він справді залишився у ХХ столітті. Настали часи практичнішого футболу, з ухилом на обережність. Напружені матчі, звичайно, нікуди не поділися, але ось розважального футболу стало набагато менше. До підготовки стали системніше підходити, більш організовано. Футбол став більш фізичним, тактичним та ментально зрілим.

На перемогу збірної Уругваю у цьому поєдинку Parimatch Ukraine дає коефіцієнт 1.8, а на виграш Гани – 5. Якщо ви вважаєте, що буде результативна нічия, то можна підняти суму в два рази вищу від зробленої ставки.

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