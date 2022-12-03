Іспанія

Захисник може перебратися в Ла Лігу.

Реал розглядає різноманітні варіанти посилення лінії захисту вже в найближче зимове трансферне вікно.

Як повідомляє видання Sport.es, мадридський клуб планує провести перемовини щодо переходу Сезара Аспілікуети.

Стверджується, що тренерський штаб Реала хоче мати додаткову опцію на правому фланзі оборони.

Зазначимо, що в цьому сезоні іспанський півзахисник провів в цьому сезоні 17 поєдинків.

Нагадаємо, що Аспілікуета наздогнав Чеха за кількістю матчів за Челсі в АПЛ.