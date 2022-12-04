ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник "Фурії Рохи" озвучив ціль своєї команди в Катарі.

Півзахисник збірної Іспанії Гаві висловився перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Марокко.

"Матч проти Японії має стати нам уроком на майбутнє. На щастя, наслідків цієї поразки не було. Ми чітко знаємо, що повинні робити.

Ми сконцентровані на цілі – на перемозі на чемпіонаті світу. Ми будемо цього прагнути, зберігаючи вірність тому, що робили всі ці роки.

Потрібно звернути увагу на допущені помилки, виправити їх і йти вперед із ще більшою вірою в себе, ніж будь-коли. Ми викладатимемося на повну в кожній грі", — заявив Гаві.

Матч Марокко — Іспанія відбудеться 6 грудня. Початок — о 17:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.