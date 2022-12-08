Іспанія

Колишній тренер "Фурії Рохи" попрощався з вболівальниками та футболістами.

Колишній тренер збірної Іспанії Луїс Енріке написав прощального листа, яке адресоване керівництву іспанського футболу, футболістам, вболівальникам, а також новому коучу - Луїсу де ла Фуенте.

"Від себе особисто і від усіх нас, співробітників: усе почалося 4 роки тому, як швидко пролетів час. Я можу лише бути надзвичайно вдячним тим, хто підписав мене (президенту Рубіалесу та спортивному директору Моліні), всім співробітникам Королівської федерації футболу, з якими ми ділилися досвідом і всілякими переживаннями.

І, звичайно ж, дякую гравцям, які були зразковими у своїй поведінці та вірними запропонованій ідеї. Мені шкода, що я не зміг допомогти вам більше. А також помічникам (лікарям, фізіологам, службі безпеки, дієтологам тощо), які працюють, не покладаючи рук, щоб допомогти гравцям і технічному персоналу в усьому, що нам потрібно. Було дуже приємно бути частиною цього.

І останнє, але не менш важливе – вболівальникам, які незмінно підтримували нас у всі часи й особливо в найвідповідальніші моменти. Настав час прощатися і в цих випадках лише невеликі роздуми... Те, що потрібно національній збірній – це підтримка у всіх її значеннях, щоб Луїс де ла Фуенте зміг досягти всього того, що він ставить перед собою. Вперед, Іспаніє. До зустрічі. Дякую", – написав фахівець у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Енріке залишив посаду головного тренера збірної Іспанії. Його на цій посаді змінить Луїс де ла Фуерте.