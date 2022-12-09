ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Гравець аргентинської збірної — про відносини з легендою.

Півзахисник збірної Аргентини Алексіс Мак Аллістер розповів про спілкування з легендою та капітаном команди Ліонелем Мессі.

"Грати разом з Мессі – мрія, було неймовірно вперше вийти з ним на поле. Чесно кажучи, поза полем я з ним майже не спілкуюся – соромлюся. Я сором'язливий хлопець, тому намагаюся не турбувати його.

Ліонель – приємна людина, у нього з усіма нормальні стосунки. Дуже сподіваюся, що це не останній ЧС для нього", — сказав Мак Аллістер.

Нагадаємо, сьогодні стане відома перша півфінальна пара чемпіонату світу. О 17:00 Хорватія зіграє з Бразилією, а о 21:00 нас чекає двобій Аргентини та Нідерландів. Переможці цих пар зустрінуться в півфінальному матчі.