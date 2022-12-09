ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Валід Реграгуі висловився напередодні матчу проти португальців.

Головний тренер збірної Марокко Валід Реграгуі поділився своєю думкою напередодні матчу з португальцями у чвертьфіналі чемпіонату світу.

"Я пишаюся країною, командою та тим, що ми досягли цього етапу. Ми репрезентуємо Марокко, наш народ. Вперше арабська команда вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу.

Нас підтримує цілий континент. Ми відчуваємо цю позитивну енергію. Ми дуже раді. Перебувати на цьому етапі – велика честь.

Ми зіграємо проти однієї з найкращих команд світу, в якій виступають дуже технічні футболісти. Я не знаю, чи зіграє Роналду. Сподіваюсь, що ні. Він один із найкращих футболістів в історії, тож буду задоволений, якщо він не зіграє.

Португалія також хоче вийти у півфінал турніру. Ми маємо бути скромними та оптимістичними", – заявив фахівець.

Збірна Марокко зіграє проти Португалії 10 грудня, о 17:00. Football.ua проведе онлайн-трансляцію поєдинку.